Die USA haben ihren Stützpunkt im syrischen At Tanf in einem Umkreis von 55 Kilometern abgeriegelt und somit rund 50.000 Bewohner isoliert. „Die Menschen dort brauchen dringend humanitäre Hilfe“, sagte Generalleutnant Sergej Kuralenko, Chef des Aussöhnungszentrums in Syrien, am Montag.