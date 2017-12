Lawrow nennt erste Opfer von möglichem Nordkorea-Krieg

Wer werden die ersten Opfer im Fall eines Krieges auf der koreanischen Halbinsel sein? Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat am Samstag darüber gesprochen.

„Wenn wir Pjöngjangs Atomraketen-Abenteuer verurteilen, dann müssen wir auch das provokative Verhalten unserer amerikanischen Kollegen verurteilen“, sagte Lawrow in einem Interview für den weißrussischen TV-Sender CTV . Die USA versuchen ihm zufolge leider, Japan und Südkorea in ihre Provokationen gegen Nordkorea einzubeziehen.

„Sie (Japan und Südkorea – Anm. d. Red) werden zu den ersten Opfern, falls ein Krieg auf der koreanischen Halbinsel entfesselt wird“, sagte Lawrow.

Russlands Außenminister betonte, man habe den Eindruck, dass die USA und Südkorea mit ihren regelmäßigen außerordentlichen Militärmanövern den nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un provozieren wollen würden, damit er auf ihre Provokationen reagiere.

In der Nacht zum Mittwoch hatten japanische und südkoreanische Militärs den Start einer nordkoreanischen Rakete registriert. Nach vorläufigen Angaben der japanischen Verteidigungsbehörde war die Rakete nach etwa 1.000 Kilometern Flug in 250 Kilometern Entfernung von der nördlichen Präfektur Aomori innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone Japans im Meer niedergegangen. In Tokio wird vermutet, dass es sich um eine ballistische Interkontinentalrakete gehandelt habe. Das war der erste nordkoreanische Raketenstart seit dem 15. September.