„Das ist ganz eindeutig die Fortsetzung der Anheizung von russophobischen Stimmungen“, sagte Klizewitsch in einem Interview mit dem TV-Sender RT. „Der ukrainische Vizeminister kann solche Thesen nicht ohne Grund aufstellen. Er unterhält sich jeden Tag mit Kuratoren, die heute praktisch jedes ukrainische Ministerium leiten.“ Ohne diese Kontrolle von außen wäre die Ukraine selbst zusammengebrochen.

Derweil halten die Amerikaner Kiew in der Hand, so Klinzewitsch weiter, setzen zugleich aber auch Russophobie immer wieder durch. „So legten sie beispielsweise diese Äußerung (Tuka – Anm. D. Red.) in den Mund“, betonte der russische Politiker.

Er unterstrich zugleich, dass keiner es je schaffen werde, Russland zu zerkleinern.

„Ich muss an der Stelle die ukrainischen und amerikanischen Herren beruhigen. Sie werden sich die Zähne ausbeißen, das Ziel aber nicht erreichen“, so Klinzewitsch. Russland werde sich weiterhin stärken und die ganze progressive Menschheit um sich herum vereinigen. Bis dahin bleibe nicht mehr viel Zeit. Ukrainische und US-Politiker sollten sich also beim Versuch, Russland zu zerschlagen, beeilen.

Zuvor hatte der ukrainische Vizeminister für die Angelegenheiten der Inlandsflüchtlinge und der zeitweise okkupierten Territorien Georgi Tuka aufgerufen, Russland in Teile zu zerschlagen.