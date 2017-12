Drei Jahre US-Koalition in Syrien - Moskau über die einzige "Errungenschaft"

Der IS ist nach den zwei Jahren des russischen militärischen Eingreifens in Syrien praktisch vollständig vernichtet. Die US-geführte Koalition beansprucht allerdings für sich den Sieg über die Terrororganisation. Nun hat das russische Verteidigungsministerium klargestellt, was genau die „Erfolge“ Washingtons im Kampf gegen den IS in Syrien waren.

Der Kampf gegen den IS in Syrien ist zwei Jahre nach dem entschiedenen russischen militärischen Eingreifen nahezu beendet – der russische Luft- und Bodeneinsatz in dem Konflikt brachte die Wende und führte zum Untergang der Terrororganisation in dem Land.

Nun hat das russische Verteidigungsministerium auf die Äußerungen westlicher Politiker reagiert, die US-geführte Koalition sei maßgeblich für den Niedergang des IS verantwortlich, während die russischen Soldaten nur „einen geringen Anteil“ daran gehabt hätten.

Laut einer Stellungnahme der russischen Verteidigungsbehörde hat die US-geführte Koalition erst vor kurzem ihren ersten „Erfolg“ verbuchen können – nämlich die nahezu vollständige Zerstörung der syrischen Stadt Rakka.

„In den drei Jahren ihrer Existenz hat die Koalition erst vor kurzem ihre ersten ‚Ergebnisse‘ im Kampf gegen den IS in Syrien erreicht – und zwar indem sie durch massive Bombardements Rakka mitsamt den Zivilisten vernichtete“, heißt es in der Stellungnahme des Ministeriums.

Bemerkenswerterweise hat der britische Sender BBC berichtet, dass die US-Koalition selbst dem Gros der Terroristen erlaubt hätte, die Stadt zu verlassen und sich mit weiteren Terrorverbänden des IS in der Nähe der Stadt Deir ez-Zor im Osten Syriens zu vereinigen.

„Wenn es also irgendeine positive Rolle der ‚internationalen Koalition‘ beim Niedergang des IS in Syrien gibt, dann besteht sie ausschließlich darin, dass sie es nicht mehr geschafft hat, weitere syrische Städte durch Teppichbombardements zu vernichten, so wie es in Rakka geschehen ist“, unterstreicht Moskau.

Zerstörungen in der syrischen Stadt Rakka:

Die von der US-geführten Koalition zerbombte syrische Stadt Rakka © REUTERS/ Zohra Bensemra/File Photo

Zerstörung in der syrischen Stadt Rakka © AP Photo/ Asmaa Waguih

Zivilisten im zerbombten Rakka © Sputnik/ Hikmet Durgun

Rakka nach der "Befreiung" © Sputnik/ Hikmet Durgun 1 / 4 © REUTERS/ Zohra Bensemra/File Photo Die von der US-geführten Koalition zerbombte syrische Stadt Rakka

Russland habe dagegen real die Zerschlagung des „Islamischen Staates“ in Syrien durch seine Unterstützung der legitimen Staatsmacht herbeigeführt – die größte Bürde des Sieges tragen aber unangefochten „die syrische Regierung und die Regierungstruppen“, heißt es weiter in der Mitteilung.

„Mit der Unterstützung durch die russischen Luft- und Weltraumkräfte hat die syrische Armee hunderte Ortschaften vom IS befreit und nahezu das gesamte Territorium des Landes unter die Kontrolle der legitimen Regierung gebracht.“

Die US-geführte Koalition habe dagegen nicht selten die syrischen Truppen aktiv am Vorankommen gehindert – „bis hin zu direkten Luftschlägen gegen ihre Positionen“, unterstreicht das russische Verteidigungsministerium.

Zuvor hatte der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian sein Erstaunen darüber geäußert, dass Russland für sich den Sieg über den IS „unbegründet beansprucht“ habe.

Nach der Aussage von Le Drian hätten die russischen Soldaten erst „mit einer gewissen Verspätung“ der syrischen Regierung im Kampf gegen die Terrororganisation geholfen und hätten im Endeffekt die Befreiung der syrischen Stadt Deir ez-Zor erreicht.