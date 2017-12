Syrien: Diese Waffen und Truppen zieht Russland zuerst ab

Wenige Stunden nach Befehl von Präsident Wladimir Putin haben die russischen Streitkräfte schon mit dem Rückzug aus Syrien begonnen. Luftwaffenchef Sergej Surowikin berichtete Putin am Montag über jene Waffen und Einheiten, die das kriegsgebeutelte Land als erste verlassen sollen.

„Nach der Beendigung der Operation zur Zerschlagung der IS-Terroristen hat das Truppenkontingent mit dem Abzug begonnen“, sagte Surowikin beim Treffen mit Putin.

„Zuerst werden 23 Flugzeuge verschiedener Modifikation und zwei Kampfhubschrauber Ka-52 abgezogen, sowie die Militärpolizei, eine Spezialeinheit, das Feldlazarett und eine Minenräumeinheit“.

Russischer Generalstab meldet Tötung von 54.000 Kämpfern in Syrien >>

Der Luftwaffenchef berichtete auch über die letzte groß angelegte Offensive gegen die berüchtigte Terrormiliz Daesh (auch Islamischer Staat, IS). Die Operation sei in den letzten sieben Monaten gemeinsam mit der syrischen Armee durchgeführt worden und habe mit einer Zerschlagung des IS geendet. „Es wurden 32.000 Kombattanten getötet, 394 Panzer und weitere Kampffahrzeuge zerstört.“

Ministry of Defence of the Russian Federation Russland berichtet über „beispiellose“ Bombardierungen in Syrien

Das Operationsgebiet sei 416 Kilometer tief und 376 Kilometer breit gewesen. „Befreit wurden mehr als 67.000 Quadratkilometer, mehr als eintausend Ortschaften, 78 Öl- und Gasfelder sowie zwei Phosphaterzvorkommen.“

Surowikin versicherte, dass die verbleibenden Streitkräfte ihre Aufgaben nicht weniger wirksam erfüllen würden. Die zahlenmäßige Stärke der Truppen, die bleiben werden, nannte er nicht.

Wladimir Putin hat am Montag unangekündigt den Luftwaffenstützpunkt Hmeimim in der nordwest-syrischen Provinz Latakia besucht und den Rückzug eines Großteils der russischen Truppen aus dem Land angeordnet zu haben. Die Basis Hmeimim in der westlichen Provinz Latakia als auch die Marinebasis Tartus sollen jedoch beibehalten werden.