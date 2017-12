„Russland ist eine Ordnungsmacht“ – Merkel

So sprach Merkel neben der Friedensfunktion der Europäischen Union auch deren geopolitische Rolle an. Falls die Mitgliedstaaten der Europäischen Union „überhaupt Einfluss auf geopolitische Entwicklung nehmen wollen“, dann sei Europa „die beste Handlungsgröße“. Weiter listet die Kanzlerin auf:

