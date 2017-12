US-Experte schreibt Szenario für Atomkrieg mit Nordkorea

Lewis zufolge halten die von ständigen Manövern an ihren Grenzen müde gewordenen Nordkoreaner im März 2019 irrtümlich ein Zivilflugzeug für einen US-Bomber und schießen es ab. Als Reaktion darauf befiehlt der südkoreanische Präsident einen Gegenschlag gegen nordkoreanische Ziele. Gleichzeitig twittert US-Präsident Donald Trump: „Mit dem kleinen ‚Raketenmann‘ wird es nicht lange dauern“. Pjöngjang nimmt das als eine direkte Drohung wahr und beschließt einen präventiven Atomschlag mit 36 der insgesamt 48 Raketen, die Nordkorea besitzt.

Nicht alle Raketen werden ihre Ziele treffen, doch viele werden einen ernsthaften Schlag gegen Ziele in Japan und Südkorea verüben können. Die USA werden dann auch einen massiven Schlag gegen Nordkorea unternehmen. Kim Jong Un wird mit den restlichen Raketen Militärstützpunkte in San Diego und Pearl Harbor sowie New York und Washington angreifen.

Zwei Drittel aller Raketen werden die US-Luftabwehr passieren können. Beim direkten Schlag auf Manhattan werden mehr als eine Million Menschen sterben, in Washington wird es etwa 300.000 Opfer geben. Trump wird sich in einem unterirdischen Bunker in Florida retten. Die Leiche von Kim Jong Un wird dann in einem Bunker gefunden – der nordkoreanische Staatschef wird Selbstmord begehen, hieß es.