USA zu Machterhalt von Assad in Syrien bereit – Medien

Das Weiße Haus ist bereit, die Aufrechterhaltung der Macht des syrischen Präsidenten Baschar Assad zumindest in den nächsten vier Jahren zu akzeptieren. Dies berichtet das US-Magazin „The New Yorker“ unter Berufung auf amerikanische und europäische Politiker.

Zu dieser Entscheidung sollen Washington die militärischen Erfolge Russlands, des Iran und der Hisbollah-Bewegung, die Damaskus unterstützen, veranlasst haben, so „The New Yorker“.

Im diplomatischen Sinne seien die USA durch „die starke Drei“, bestehend aus Russland, dem Iran und der Türkei, isoliert worden, so das Blatt weiter. Die syrische Opposition sei zugleich „in Fraktionen zerfallen“.

„In Abhängigkeit von den Wahlergebnissen in den USA im Jahr 2020 kann Assad noch an der Macht sein, wenn Trump sein Amt verlassen wird“, heißt es im Artikel. „US-Beamte befürchten, dass Assad die Wahlen 2021 gewinnen … und noch über viele Jahre hinweg im Amt bleiben kann.“

In der vergangenen Woche hatte der US-Außenminister Rex Tillerson mitgeteilt, dass Washington die Teilnahme von Baschar Assad an den Verhandlungen zur Syrien-Regelung unterstütze, solange jener an der Macht sei.