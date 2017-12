Nordkorea verkündet in der Uno Sieg über die USA

Nordkorea hat in einer Erklärung seiner ständigen Vertretung bei der Uno verkündet, dass es in dem „politischen sowie militärischen Gegenüberstehen“ einen Sieg über die USA und ihre Mitstreiter errungen hat.

CC0 / Matt Hecht / 150415-Z-NI803-501 US-Experte schreibt Szenario für Atomkrieg mit Nordkorea Atommacht wurde, verloren haben.“

Mit der Initiierung der Besprechung im Sicherheitsrat würden die USA und ihre Mitstreiter die Uno-Charta sowie die Meinung der „Mehrheit der Mitgliedstaaten“ geringschätzen.

„Das macht deutlich, dass der Sicherheitsrat zu einem US-Instrument geworden ist und das Vertrauen der internationalen Gemeinschaft gegenüber dem Sicherheitsrat die Talsohle erreicht hat, was davon zeugt, dass er umgehend Reformen braucht“, heißt es in der nordkoreanischen Erklärung.

Am Montag führte der Sicherheitsrat eine von den USA und derer Mitstreitern initiierte öffentliche Sitzung durch, die den Menschenrechten in Nordkorea gewidmet war. Russland, China und Bolivien traten gegen diese Diskussion auf, blieben jedoch in der Minderheit, wie die erforderliche Abstimmung vor Diskussionsbeginn zeigt.