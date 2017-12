FSB vereitelt geplante IS-Anschläge zur Neujahrszeit

Russlands Inlandsgeheimdienst FSB hat eine Terrorgruppierung aufgedeckt, die Anschläge in den Neujahrsfeiertagen und vor den Präsidentenwahlen in Russland plante. Die Gruppierung wurde aus dem Ausland geleitet, wie der FSB-Chef Alexander Bortnikow in der Sitzung des nationalen Anti-Terror-Komitees mitteilte.