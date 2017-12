Trumps Twitter: Wie steht der Kreml dazu?

In Moskau würden die Tweets des US-Präsidenten als „offizielle Erklärungen“ wahrgenommen, sagte Peskow am Dienstag gegenüber der Presse.

„Es steht mir nicht zu, das Verhalten des US-Präsidenten irgendwie zu kommentieren, das wäre falsch“, so der Kremlsprecher. „Doch wird das, was in seinem autorisierten Twitter-Account erscheint, in Moskau jedenfalls als seine offizielle Erklärung wahrgenommen und nicht anders.“

© AP Photo/ J. David Ake Fehler oder doch nicht? Twitter erklärt Abschalten von Trumps Privat-Account

Die Twitter-Beiträge des US-Präsidenten würden dann natürlich dem Präsidenten Putin zusammen mit Erklärungen anderer Politiker und Staatschefs weitergegeben.

Peskow erinnerte zugleich daran, dass Putin selbst keinen Twitter-Account führe. Zuvor hatte der russische Präsident selbst seine Einstellung zu den sozialen Netzwerken erläutert.

„Ein harter Arbeitstag endet dermaßen spät, dass keine Zeit mehr für Instagram bleibt. Ich denke daran, wie ich am schnellsten ins Bett kommen kann. Ehrlich gesagt nutzen die Mitarbeiter meiner Behörde, der Administration, natürlich das Internet in allen seinen Formen sehr aktiv, aber ich nutze es physisch nicht“, so der Staatschef in einem Gespräch mit Schülern des Bildungszentrums Sirius in Sotschi im vergangenen Juli.

Mit seinen Tweets sorgt Trump mitunter weltweit für Aufsehen. Viele kritisieren ihn dafür. Es wurden sogar Vorschläge laut, seinen Account abschalten zu lassen.