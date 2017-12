Nach Syrien-Einsatz: Russische Bomber kehren an Stationierungsorte zurück

Russische Bomber vom Typ Тu-22М3, die Angriffe gegen die Stellungen des „Islamischen Staates“ (IS) in Syrien geflogen hatten, kehren am Dienstag laut dem Pressedienst des Verteidigungsministeriums von einem Einsatzflugplatz in der russischen Teilrepublik Nordossetien (Nordkaukasus) an ihre ständigen Stationierungsorte in Zentralrussland zurück.