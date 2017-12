Irak würdigt russische Flammenwerfer als „Siegeswaffe“ – Militärparade in Bagdad

Das irakische Militärkommando würdigt schwere russische Flammenwerfer TOS-1A „Solnzepek“ (Sonnenglut) als „Siegeswaffe“. Das schreibt das Magazin „Westnik Mordowii“ am Dienstag in einem Artikel über die Militärparade vom vergangenen Sonntag in Bagdad anlässlich des Sieges über die Terrormiliz Islamischer Staat.