Nukleares Problem: Tillerson bietet Nordkorea Dialog ohne Vorbedingungen an

Moskau: Unter welchen Umständen Nordkorea zu Dialog mit USA bereit ist

„Wann könnten die Verhandlungen beginnen? Aus unserer diplomatischen Sicht sagen wir, dass wir zu jedem Zeitpunkt, so Nordkorea sprechen will, bereit sind, zu sprechen. Und wir sind bereit, das erste Treffen ohne Vorbedingungen durchzuführen“, sagte Tillerson vor dem Atlantikrat in Washington.

„Können wir uns hinsetzen und einander anschauen? Dann könnten wir eine Map, eine ‚Roadmap‘ für die Richtung erstellen, in der wir arbeiten möchten“, so Tillerson.