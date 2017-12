Razzia gegen Hamas: Israel nimmt einen der Anführer fest

Die Razzia sei vom israelischen Inlandsgeheimdienst Shin Bet gemeinsam mit der Grenzpolizei durchgeführt worden. Die Festgenommenen werden der Teilnahme am Gewaltausbruch verdächtigt, der in Reaktion auf die Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt durch die USA erfolgte.

Die Wut der Palästinenser entlud sich in Aufrufen zur Dritten Intifada, es gab Dutzende Zwischenfälle, bewaffnete Auseinandersetzungen und Raketenangriffe auf Israel.

Hassan Yousef sei unter den Festgenommenen gewesen, bestätigte ein Sprecher des israelischen Militärkommandos im Gespräch mit der russischen Nachrichtenagentur Sputnik.

Die Hamas kontrolliert den Gazastreifen. Im Westjordanland steht sie in Opposition zur Organisation Fatah, die das Gebiet über die Institutionen der Palästinensischen Autonomiebehörde regiert.

Der 63-jährige Yousef gilt als politischer Anführer und Mitbegründer der Hamas. Yousefs Mitstreiter behaupten, er sei mehr als 15 Mal festgenommen worden und habe 20 Jahre in Haft verbracht. Yousefs Ruf wurde durch den Skandal um seinen Sohn Mosab beschädigt, der sich vom israelischen Geheimdienst Shin Bet als Gewährsmann rekrutieren ließ. Später sei Mosab Yousef in die USA geflohen, habe sich taufen lassen und ein Buch veröffentlicht, in dem er mehrere hochrangige Hamas-Politiker aus den Zeiten der Zweiten Intifada – des palästinensischen Aufstandes Anfang der 2000er Jahre – verriet.