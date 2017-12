Islamischer Gipfel erkennt Ost-Jerusalem als Hauptstadt Palästinas an

Ein Sondergipfel der Organisation für Islamische Kooperation (IOC) hat am Mittwoch Ost-Jerusalem als die Hauptstadt eines Palästinenserstaates anerkannt. Damit reagierte die IOC auf die Anerkennung von Jerusalem als Israels Hauptstadt durch die USA, meldet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf die türkische Agentur Anadolu.

„Wir verkünden, dass wir den Palästinenserstaat anerkennen, dessen Hauptstadt Ost-Jerusalem ist“, zitiert die „FAZ“ aus der Erklärung des Gipfels am Mittwoch in Istanbul.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte zuvor auf dem Sondergipfel zur internationalen Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt eines Palästinenserstaates aufgerufen.Dabei bezeichnete er Israel als einen „Terror-Staat“, der die palästinensischen Territorien besetzt habe.

Moskau hat sich bereits von der Position Erdogans distanziert. „Wir kennen diese Position. In diesem Fall stimmt sie mit unserem Standpunkt nicht überein. Russlands Position zu Jerusalem und zur Nahost-Regelung ist sehr gut bekannt“, teilte der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow mit.

© Sputnik/ Palästinensisch-israelischer Konflikt

In der vergangenen Woche hatte Trump Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt und die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem angeordnet. Dieser Schritt löste eine Kritikwelle in der ganzen Welt aus, besonders in den Ländern der Region. Viele Politiker kritisieren Trumps Beschluss als eine gefährliche Verletzung des Völkerrechts und der Resolutionen des UN-Sicherheitsrates.