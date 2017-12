Washington verkündet „Sieg in Syrien“ – Kreml kontert mit Kennedys Worten

Donald Trump hat den USA bei der Unterzeichnung des Wehretats für das Jahr 2018 den Sieg über die IS-Terroristen in Syrien und im Irak zugeschrieben. Der Kreml kommentiert nun die Erklärung des amtierenden US-Staatschefs mit den Worten des 35. Präsidenten der USA, John F. Kennedy, die zu einem Sprichwort geworden sind.

„Sie wissen, wie man sagt: Die Niederlage ist ein Waisenkind, und der Sieg hat viele Väter“, so der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Dmitri Peskow, am Mittwoch. Darüber hinaus bestätigte er die Angaben, laut denen Russland nicht sein ganzes Kontingent aus Syrien abziehen wird. Die Stützpunkte in Hmeimim und Tartus würden ihre Arbeit fortsetzen, „so wie das zuvor der Präsident und der Oberbefehlshaber Putin gesagt hatte“.

© Sputnik/ Mikhail Klementiew Putins Syrien-Besuch setzt Herbeireden eines großen Krieges im Nahen Osten ein Ende

Putin habe die Entscheidung über den Truppenabzug aus Syrien getroffen, nachdem „kein Objekt für massive Kampfeinsätze übrig geblieben ist“. Peskow betonte: „Es liegt nicht am Sieg.“

Zuvor hatte Pentagon-Sprecher Adrian Rankine-Galloway seine Zweifel geäußert, dass russische Soldaten Syrien tatsächlich verlassen werden. Nach den vorherigen ähnlichen Erklärungen Moskaus habe es „keine bedeutsame Reduzierung der Kräfte gegeben“, sagte er.

Trump hatte am gestrigen Dienstag geäußert, dass Washington den Sieg über die IS-Terroristen in Syrien und im Irak erzielt habe und die Extremisten in anderen Regionen weiter verfolgen werde.

Die Worte „Der Sieg hat viele Väter, die Niederlage ist aber immer ein Waisenkind“ werden dem 35. US-Präsidenten John F. Kennedy zugeschrieben. Damit soll er die fehlgeschlagene Invasion der USA in der Schweinebucht in Kuba kommentiert haben.