Russland muss sich als „alternatives Symbol der Kraft“ neu behaupten - Senator

Alexej Puschkow, Vorsitzender des Ausschusses für Informationspolitik im russischen Föderationsrat (Oberhaus), sieht in der stabilisierenden Rolle Russlands im Nahen Osten eine Transformation zu einem alternativen Symbol der Kraft. Was getan werden müsse, damit auch der Westen das anerkenne, erläuterte der Senator gegenüber Sputnik.

Eines der wichtigsten Ereignisse des Jahres 2017 ist laut dem russischen Politiker die Besuche von Präsident Wladimir Putin in der Türkei, Ägypten und Syrien, die die stabile Rolle Russlands im Nahen Osten gefestigt hätten.

„Dabei ist klar geworden, dass Russland und die USA im Nahen Osten unterschiedliche Rollen spielen. Wo die Vereinigten Staaten auch eingreifen, führt dies seit dem Krieg im Irak immer zur Destabilisierung in der Region. Russland hingegen fördert die Stabilisierung.“

Als Beispiel nannte Puschkow die jüngste Erklärung von Präsident Donald Trump zu Jerusalem, die in Ergänzung zu allen bestehenden Konflikten im Nahen Osten für mehr Spannung gesorgt habe.

Kampf um öffentliche Meinung

Die Militäraktion zur Zerstörung des „Islamischen Staates“ (IS) sei größtenteils abgeschlossen. Syrien ist komplett von der Terrormiliz geräumt, wie schon Putin in der vergangenen Woche verkündet hatte. Laut Puschkow versucht der Westen aber inzwischen, die entscheidende Rolle Russlands bei der Zerschlagung des IS in Syrien in Frage zu stellen.

„Das ist eine Fortsetzung des Kampfes um die globale öffentliche Meinung, wobei Informationsfälschungen eingesetzt werden. Fake-News schaffen im Bewusstsein der Bürger ein System von falschen Bildern“, erläuterte der Senator.

„Einmalige Lügen sind leicht zu entlarven. Wenn es jedoch ein stabiles System von Bildern gibt, das auf Medienmanipulationen und Desinformationen basiert, sind Ereignisse wie die sogenannte ‚demokratische Revolution‘ in der Ukraine, die von rechtsradikalen Organisationen durchgeführt wurde, die Folge.“

Russland muss sich neu behaupten

Mit Blick auf die bevorstehende Präsidentschaftswahl in Russland und mögliche weitere Spannungen in den Beziehungen zum Westen sagte der Politiker, dass die Situation nicht übermäßig dramatisiert werden solle.

„Leider sind anhaltende Spannungen in den internationalen Beziehungen heute ganz normal. Daher muss man sein Bewusstsein verändern. Russland wird zu einem alternativen Symbol der Kraft. Natürlich reagiert der Westen negativ darauf. Aber Russland muss sich als ein solches Symbol neu behaupten, dann wird auch der Westen einen anderen Blick auf die Kräfteverhältnisse bekommen.“

Prinzip der „Spiegelantwort“

Auch aus diesem Grund habe Russland auf die „Verfolgung“ russischer Medien in den USA spiegelartig reagiert. Die Einstufung amerikanischer Medien als Auslandsagenten in Russland sei eine notwendige Maßnahme, ist Puschkow überzeugt.

„Das ‚Hinhalten der anderen Wange‘-Prinzip funktioniert nicht in den internationalen Beziehungen. (Der frühere britische Premier Winston) Churchill hat einmal gesagt, dass die Nation, die die Wahl zwischen Schande und Krieg hat und Schande wählt, beides bekommen wird. Nicht umsonst ist das Prinzip einer Spiegelantwort in der internationalen Diplomatie entstanden.“

Russlands Gegenmaßnahme sei „mehr als angemessen“. Kein einziger US-Sender, der mit RT vergleichbar sei, sei als „Auslandsagent“ eingestuft worden.

„Wenn die USA auf die Registrierung von RT und Sputnik als Auslandsagenten verzichten, werden wir positiv darauf reagieren“, sagte Puschkow abschließend.