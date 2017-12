Hat Putin Konkurrenten? – Kreml im Klartext

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sieht derzeit für Russlands Präsident Wladimir Putin noch keine Konkurrenten in den kommenden Wahlen, obwohl es „viele würdige Menschen“ gibt.

„Wir sehen viele würdige Personen, wir sehen aber keine Konkurrenten“, sagte Peskow im TV-Sender „Rossija 24“.

© Sputnik/ Sergej Guneew Putin bestätigt seine Kandidatur für russische Präsidentenwahl 2018

Als Staatschef habe Putin freilich gewisse Vorteile, was „die Situation komplett ändert“. Kreml-Sprecher Peskow betonte zugleich, dass Putins Wahlkampf aber natürlich nach den gleichen Gesetzen verlaufe wie der von anderen Präsidentschaftskandidaten.

Am 6. Dezember hatte Putin bei einem Treffen mit dem Kollektiv des Autowerks GAZ in Nischni Nowgorod an der Wolga offiziell seine Kandidatur angekündigt. „Ich werde kandidieren“, sagte der Amtsinhaber. „Uns wird alles gelingen. Russland wird immer vorwärts gehen, und niemand wird es aufhalten.“

Am heutigen Donnerstag wird Wladimir Putin auf einer Jahres-Pressekonferenz die Bilanz des ausgehenden Jahres ziehen und auf Fragen der Weltpresse antworten. Sputnik wird von dem großen Medienevent im Live-Ticker berichten.