„Zweifellos“: Dopingskandal hat politischen Hintergrund – Putin

„Ich und meine Kollegen haben bereits gesagt: Für uns ist der Umstand absolut offensichtlich, dass der Skandal im Zusammenhang mit den in Russland anstehenden innenpolitischen Ereignissen aufgeblasen wird. Wer was auch immer sagt, ich weiß, dass es so ist“, sagte Putin am Donnerstag.

Daran sei Russland jedoch selbst schuld, setzte er fort. „Wir haben den Vorwand dafür gegeben, weil in der Tat reale Fälle des Einsatzes von Doping aufgedeckt wurden“, fügte der Staatschef hinzu.

Ihm zufolge gibt es auch in anderen Ländern Doping-Fälle, aber rund um diese Staaten gebe es keine politisierte Aufregung.

„Also gibt es hier einen politischen Hintergrund, zweifellos“, betonte Putin.