Nach Trumps Jerusalem-Beschluss: IS droht den USA mit Terroranschlägen

Als Antwort auf die Jerusalem-Entscheidung der Trump-Administration hat die Terrormiliz „Islamischer Staat” (IS) laut der Agentur Reuters die Vorbereitung von Terroranschlägen auf dem Territorium der USA angekündigt. In den Telegram-Accounts von Terrorkämpfern sollen entsprechende Drohungen gepostet worden sein.

„Wir werden mehr Operationen in eurem Land durchführen…, wir werden euch mit dem Feuer des Krieges verbrennen, den ihr im Irak, im Jemen, in Libyen, Syrien und Afghanistan entfacht habt“, zitiert Reuters eine Mitteilung der Terroristen.

Die Dschihadisten haben zwar demnach keine Details zu den geplanten Anschlägen mitgeteilt, ihre Drohungen jedoch mit Bildern von New Yorker Straßen und von bombenähnlich aussehenden Vorrichtungen untermauert.

US-Präsident Donald Trump hatte in der vergangenen Woche Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt und die Verlegung der US-Botschaft in diese Stadt angekündigt. Widersacher reagierten mit Gewaltausbrüchen, es häuften sich Raketenattacken. Die Hamas-Bewegung hat den „Tag des Zorns“ verkündet. Auch in der internationalen Politik stieß der Beschluss auf scharfe Kritik.

Der Status von Jerusalem ist eines der Schlüsselprobleme im palästinensisch-israelischen Konflikt. Die Israelis hatten während des „Sechs-Tage-Krieges“ von 1967 den östlichen Teil von Jerusalem besetzt und beanspruchen die ganze Stadt als ihre „einheitliche und unteilbare“ Hauptstadt. Die Palästinenser wollen dagegen Ost-Jerusalem zur Hauptstadt ihres Staates erklären.