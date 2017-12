Syrien: Medien melden Abfangen von Su-25-Jets durch US-Bomber – Moskau dementiert

„EinigeUS-amerikanische und britische Medien üben sich erneut im Wunschdenken“, hieß es in der Erklärung der Behörde. „Am 13. Dezember haben zwei Jagdbomber des Typs Su-25 in einer Höhe von 3300 Metern eine humanitäre Kolonne in der Nähe der Stadt al-Mayadin (am West-Ufer des Euphrat-Flusses) begleitet. Aus der Richtung des Ost-Ufers näherte sich ihnen ein US-Bomber des Typs F-22 an.“

Der US-Bomber habe Täuschkörper ausgestoßen, um die russischen Su-25 abzulenken.

Daraufhin habe sich ein Su-35S-Kampfjet, der in einer Höhe von 10.000 Metern die Luftüberwachung leistete, dem amerikanischen Bomber von hintern genähert, wonach sich dieser wieder entfernt habe.