Pentagon betrügt Weltöffentlichkeit – Russlands Verteidigungsministerium

Nach den Erklärungen des US-Präsidenten Donald Trump über den Sieg über die Terrormiliz Daesh (auch IS, „Islamischer Staat“) in Syrien wirkt der Wunsch des Pentagons, bis zum endgültigen Sieg über den Terror dort zu bleiben, wie ein Betrug der Weltöffentlichkeit. Dies sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow.

„Das Pentagon betrügt bewusst die internationale und amerikanische Öffentlichkeit, darunter auch seinen Oberbefehlshaber, weil es weder Gründe noch formelle Anlässe für die Präsenz der amerikanischen Truppen in Syrien gibt“, so Konaschenkow.

US-Präsident Donald Trump hatte am gestrigen Dienstag geäußert, dass Washington einen Sieg über die IS-Terroristen in Syrien und im Irak erzielt habe und die Extremisten in anderen Regionen weiter verfolgen werde.