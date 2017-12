Thailand zur Vermittlung zwischen USA und Nordkorea bereit – Medien

Diesen Vorschlag äußerte die thailändische Seite laut „ The Nation “ am Donnerstagabend beim Treffen des zu einem Besuch in Bangkok weilenden US-Sonderbeauftragten für Nordkorea, Joseph Yun, mit dem Generalsekretär des Sicherheitsrates Thailands, General Wallop Rohsanoh.

Die USA sollten einen Kanal für den Dialog mit Nordkorea offen halten, und Thailand sei bereit zu helfen, die Vertreter Nordkoreas an den Verhandlungstisch zu bringen, sagte General Rohsanoh, dessen Worte die Zeitung zitiert, bei diesem Treffen.

Der US-Sonderbeauftragte für Nordkorea habe sich am selben Tag mit dem thailändischen Vize-Außenminister Veerasak Futrakul getroffen. Joseph Yun betonte bei dieser Zusammenkunft den Wunsch der USA nach einer Milderung der Spannung um Nordkorea durch einen friedlichen Dialog. Daraufhin erklärte der Vize-Außenminister Thailands das Festhalten seines Landes an einer konsequenten Erfüllung der strengen Verpflichtungen in Bezug auf die Resolution des UN-Sicherheitsrates zu Nordkorea.

„Thailand unternimmt zusammen mit anderen Ländern der Weltgemeinschaft Bemühungen, um die Demokratische Volksrepublik Korea zwecks Milderung der Spannung auf der koreanischen Halbinsel an den Verhandlungstisch zurückzubringen“, heißt es in der nach dem Treffen veröffentlichten Erklärung des thailändischen Außenministeriums.