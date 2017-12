Das birgt Untergrabung des iranischen Atomdeals in sich – Lawrow

„Internationale Vereinbarungen, darunter die Vereinbarung über das iranische Atomprogramm, laufen Gefahr, gebrochen zu werden. Ich hoffe, das wird nicht geschehen. Es würde ein absolut falsches Signal an diejenigen senden, die auf die Lösung der Probleme auf der koreanischen Halbinsel zählen“, so Lawrow am Freitag in Moskau.

Dabei betonte der Diplomat, es gebe keine Alternativen zu einer graduellen Reduzierung der Eskalation und dem Übergang zu Verhandlungen. „Die Versuche, ein Gewaltszenario zu provozieren, in der Hoffnung, die Krise durch Kraft zu lösen, werden zu einer Katastrophe führen“, fügte er hinzu.

Laut Lawrow hat Moskau zusammen mit Peking einen Regelungsplan vorbereitet, der es ermögliche, die bestehenden Probleme zu lösen. Dabei gebe es immer mehr Befürworter dieser Vorgehensweise.