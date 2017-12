Wie sich US-Botschaft durch die Hintertür in Russlands Wahlkampf einmischt – Lawrow

„In unsere Wahlen mischt man sich ständig ein. Der Präsident hat mehrmals konkrete Beispiele dafür angeführt“, sagte Lawrow am Freitag im Rahmen einer „Regierungsstunde“ im Föderationsrat (russisches Oberhaus).

Einmischungen erfolgten Lawrow zufolge unter anderem seitens der diplomatischen Vertretung der USA in Moskau.

„Auch die US-Botschaft befasst sich damit, beispielsweise über die Teilnahme ihrer Diplomaten an Kundgebungen der Oppositionsparteien, darunter der sogenannten ‚nicht-systemischen‘ Opposition“, so der Chefdiplomat.

Zuvor hatte Präsident Wladimir Putin auf seiner Großen Pressekonferenz am Donnerstag gesagt, dass sich der ganze Rummel um die angebliche Einmischung Russlands in die Präsidentschaftswahlen in den USA gegen seinen US-Amtskollegen Donald Trump richte.