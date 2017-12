Signal für andere? Deutsche Kommune verbietet Glyphosat

Glyphosat darf weitere fünf Jahre in der Landwirtschaft eingesetzt werden, zumindest EU-weit – nur in der Samtgemeinde Artland in Niedersachsen nicht. Der Gemeinderat hat es verboten. Dabei hat auch das Verhalten von Landwirtschaftsminister Schmidt (CSU) eine Rolle gespielt, erzählt Bürgermeister Claus-Peter Poppe (SPD) im Sputnik-Interview.