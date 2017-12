Kreml: Darum will Putin den Oppositionellen Alexej Nawalny nicht beim Namen nennen

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat am Freitag erläutert, warum der russische Präsident Wladimir Putin auf seiner Jahrespressekonferenz in seiner Antwort auf eine Frage über die Opposition den Politiker Alexej Nawalny nicht beim Namen nennen wollte.

„Allem Anschein nach hat das mit den Beziehungen zu diesem Menschen zu tun, die der Präsident eigentlich auch gar nicht bemäntelt hatte“, so Peskow gegenüber Journalisten.

© Sputnik/ Ramil Sitdikow Putin gibt Herausforderin Xenia Sobtschak Rat

Auf Putins Jahrespressekonferenz am Donnerstag hatte dessen Herausforderin Xenia Sobtschak ihn darauf hingewiesen, dass den Oppositionspolitikern wie etwa Alexej Nawalny Hindernisse in den Weg gelegt würden, um sie an einer Kandidatur bei den Wahlen zu hindern. Die TV-Moderatorin fragte, ob die Regierung denn Angst vor einer ehrlichen Konkurrenz habe . Darauf Putin klipp und klar: „Nein, sie hat keine Angst.“

Die nächste Präsidentschaftswahl in Russland ist für den 18. März 2018 angesetzt. Obwohl der langjährige Amtsinhaber Wladimir Putin erst unlängst seine Kandidatur bekannt gegeben hat, sehen ihn die Umfragen schon seit Monaten als haushohen Favoriten.