Wird Nordkorea je sein Atomprogramm stoppen? – Russlands UN-Botschafter sieht Option

„Wir rufen die nordkoreanischen Behörden dazu auf, ihre verbotenen Programme einzufrieren und zum Regime der Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen und der Kontrolle der IAEO – als nuklearfreier Staat – zurückzukehren“, sagte Nebensja am Freitag in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates zu Nordkorea in New York.

Er befürchtet allerdings, dass Nordkorea erst auf sein umstrittenes Atomprogramm verzichten werde, sobald es keine Gefahr für seine Sicherheit erkenne.

© REUTERS/ KCNA Warum diskutiert Nordkorea nicht sein Atomprogramm