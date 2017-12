Erdogan fürchtet Verlust von Mekka und Medina nach Trumps Jerusalem-Beschluss

Wegen des Streits um Jerusalem warnt der türkische Präsident Erdogan davor, dass die islamische Welt ihre Heiligtümer in Mekka und Medina verlieren könnte.

„Wir können Medina nicht beschützen, wenn Jerusalem geht. Wir können Mekka nicht beschützen, wenn Medina geht. Wenn wir Mekka verlieren, verlieren wir die Kaaba“, sagte der türkische Präsident im Staatsfernsehen.

In der vergangenen Woche hatte Trump Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt und die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem angeordnet. Dieser Schritt löste eine Kritikwelle in der ganzen Welt aus, besonders in den Ländern der Region. Viele Politiker kritisieren Trumps Beschluss als eine gefährliche Verletzung des Völkerrechts und der Resolutionen des UN-Sicherheitsrates.

Ein Sondergipfel der Organisation für Islamische Kooperation (IOC) hatte daraufhin am Mittwoch Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines Palästinenserstaates anerkannt.