"Vereintes Europa": Ungarische Regierung vergleicht Schulz mit Hitler

Martin Schulz hatte in einer Parteitagsrede Anfang Dezember die Gründung der Vereinigten Staaten von Europa gefordert. Diejenigen Länder, die diesem Europa nicht beitreten wollen, sollten die EU verlassen, meinte er. In diesem Zusammenhang sprach er auch Ungarn an: „Schaut nach Ungarn! Dieses Land hat uns nicht nur in der Flüchtlingskrise die Solidarität verweigert“, so Schulz. Es habe große Deals mit China abgeschlossen und würde sich immer weiter von der Europäischen Gemeinschaft entfernen.

„So ein Ultimatum, wie es Martin Schulz vor einigen Tagen geäußert hat, wurde Ungarn das letzte Mal von Adolf Hitler gestellt. So ein Ultimatum hat Ungarn in den letzten siebzig bis achtzig Jahren nicht mehr bekommen", kommentierte Lázar, einer der engsten Vertrauten des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbáns, auf einer Pressekonferenz. Es sei schockierend, dass Martin Schulz diese Idee geäußert habe, betonte er.