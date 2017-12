Wie gefährlich sind Nordkoreas Raketen für USA? Pentagon-Chef erläutert

© REUTERS/ Kevin Lamarque Weißes Haus und US-Außenministerium widersprechen sich in Bewertung Nordkoreas

„Zum jetzigen Zeitpunkt stellen sie für uns keine große Bedrohung dar“, zitiert Reuters den Pentagon-Chef.

Mattis fügte jedoch hinzu, dass die Beamten weiterhin die Situation analysieren würden.

Die Situation auf der Koreanischen Halbinsel bleibt äußerst angespannt. In diesem Jahr hat Nordkorea 20 Teststarts ballistischer Raketen vorgenommen. Am 3. September verkündete Pjöngjang den erfolgreichen Test eines Wasserstoff-Gefechtskopfes. Der UN-Sicherheitsrat verschärfte in diesem Zusammenhang die Sanktionen gegen Nordkorea. Die USA und ihre Bündnispartner haben ihrerseits in der Region laufend breitangelegte Marineübungen durchgeführt. Die Seiten tauschen harte Erklärungen aus, wobei sie keine Entwicklungsvariante des Geschehens ausschließen, auch keine militärische.

Zuletzt hatten japanische und südkoreanische Militärs in der Nacht zum 29. November den Start einer nordkoreanischen Rakete festgestellt. Nach Angaben der japanischen Verteidigungsbehörde ist die Rakete nach etwa 1000 Kilometern Flug in 250 Kilometern Entfernung von der nördlichen Präfektur Aomori innerhalb der Wirtschaftszone Japans im Meer niedergegangen.