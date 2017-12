„Datscha-Krise“: Wie Trump Russland diplomatisches Vermögen zurückgeben wollte – WP

US-Präsident Donald Trump hat versucht, die sogenannte „Datscha-Krise“ in den Beziehungen zu Russland zu lösen, indem er Moskau zwei beschlagnahmte Datschen russischer Diplomaten in Maryland und New York zurückgeben wollte. Er war dabei aber auf Hindernisse gestoßen. Über neue Details berichtet die Zeitung „The Washington Post“ (WP).