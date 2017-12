Pentagon kommentiert Berichte über Festnahme von IS-Anführer al-Baghdadi

„Diese Berichte sind leider falsch. Der Koalition ist bislang nicht bekannt, wo sich der Terrorist, der als Abu Bakr al-Baghdadi bekannt ist, befindet“, teilte das Kommando des Einsatzes Inherent Resolve (CJTF-OIR, „Unerschütterliche Entschlossenheit“) in einem Gespräch mit dem TV-Sender RT mit.

© AFP 2017/ Frederic Wallos

Sollte die Koalition gewusst haben, wo al-Baghdadi sich befindet, würde er bereits „entweder tot oder in Haft sein“, solange gegen ihn keine Anklage erhoben worden sei. „In jedem Fall würde die Koalition die Öffentlichkeit darüber informieren.“

Am Sonntag hatte die türkische Zeitung „Yeni Şafak“ unter Verweis auf eine eigene Quelle berichtet, dass der Top-Terrorist im Irak verhaftet und zur US-Militärbasis in der syrischen Stadt Ras al-Ayn sowie später auf den Militärstützpunkt in al-Hasakah-Rmeilan gebracht worden sei. Wie der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am heutigen Montag früher mitteilte, verfüge Moskau über keine Angaben über die Verhaftung des Terroristen.

Russlands Verteidigungsministerium hatte zuvor mitgeteilt, dass al-Baghdadi beim Luftschlag der russischen Luftstreitkräfte am 28. Mai unweit von Rakka getötet worden sein könnte.