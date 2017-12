Vereitelung von Partnerschaft: Moldawiens Präsident zu Botschafter-Abberufung

Moldawiens Präsident Igor Dodon hat die vom Außenministerium beschlossene Abberufung des Botschafters in Moskau, Jurij Neguza, scharf kritisiert.

„Tatsächlich bedeutet das, dass die Beziehungen zu unserem wichtigsten strategischen Partner, der Russischen Föderation, für eine unbestimmte Zeit herabgesetzt werden", schrieb er auf Facebook.

Die „pro-europäische Regierung" Moldawiens wolle auf diese Weise die strategische Partnerschaft zwischen den beiden Ländern untergraben, um die „Loyalität des Westens" zu erhalten, so Dodon.

© Sputnik/ Alexey Witwizkiy EU ändert Vorgehensweise und erobert postsowjetischen Raum

Er zeigte sich über die Entscheidung des Außenministeriums empört und vermutete, die Abberufung des Botschafters solle seinen anstehenden Besuch in Moskau verhindern, wohin er auf Einladung seines russischen Amtskollegen Wladimir Putin reisen soll.

Allerdings würde diese Maßnahme nicht zu dem erwünschten Ergebnis führen, betonte er.

„Wenn diese Provokation auf die Vereitelung meines Besuches in Moskau abzielt, dann wird sie keine Wirkung haben: Ich will meine Pläne nicht ändern und werde den Besuch in Russland sowieso abstatten", versprach er.

Zuvor war der moldawische Botschafter in Moskau, Jurij Neguza, „für eine unbestimmte Frist zu Konsultationen" abberufen worden. Das Ministerium für Auswärtiges und europäische Integration begründete seine Entscheidung mit der angeblichen „Verfolgung und Einschüchterung" von moldawischen Politikern in Russland.

Das russische Außenministerium hatte den Behörden Moldawiens mehrmals unfreundliche Handlungen gegenüber Moskau vorgeworfen. Ende November hatte es einen Protest wegen „häufiger abgelehnter Einreisen russischer Bürger" ins Land zum Ausdruck gebracht.

Nach der Präsidentenwahl in Moldawien gab es bereits eine Reihe von Konflikten zwischen Präsident Dodon und der Regierung. Das Kabinett und das Parlament, die einen Kurs auf die europäische Integration angekündigt hatten, haben eine Reihe von Maßnahmen gegen Russland eingeleitet. Der Präsident dagegen hatte schon mehrmals betont, er versuche, die Beziehungen mit Russland zu normalisieren.