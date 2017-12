„Wir wussten alle, dass Janukowitsch (der entmachtete Präsident der Ukraine – Anm. d. Red.) ein Bandit war“, sagte Saakaschwili im TV-Sender NewsOne. „Wenn man Whisky oder Wodka trinkt, mobilisiert sich der Organismus. Er setzt sich zur Wehr und aktiviert seine Schutzmechanismen, denn er versteht, dass dies Gift ist.“ Aus seiner Sicht sei Janukowitsch genau ein solches starkes Getränk gewesen.

Das gefährlichste alkoholische Getränk sei jedoch Bier. „Wenn man Bier trinkt, und es hat nur 12 Prozent Alkohol, denkt der Organismus, das wäre Essen, sodass man immer mehr davon möchte. Poroschenko ist Bier“, betonte der ehemalige georgische Präsident.

© REUTERS/ Gleb Garanich Was kostet Staatsstreich in der Ukraine? Saakaschwili weiß Bescheid

Von Bier habe man in der Regel, wie Saakaschwili ferner betonte, den schlimmsten Kater. Derzeit vergifte Petro Poroscheko den Organismus der Ukraine, in dem er nationalistische Parolen in seiner Rhetorik nutze.

Am Sonntag hatten Anhänger von Michail Saakaschwili nach einem neuen Protestzug für die Absetzung des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko versucht, den Oktober-Palast – ein Kulturgebäude im Stadtzentrum nahe dem Majdan Nesaleschnosti – zu besetzen. In dieser Zeit fand im Palast ein Jazz-Konzert statt, unter dessen zahlreichen Zuschauern auch Kinder waren. Die Nationalgarde musste den Eingang blockieren, um die Protestteilnehmer am Eintritt in das Gebäude zu hindern.

Saakaschwili selbst war festgenommen worden und saß in U-Haft. Die Generalstaatsanwaltschaft und der Inlandsgeheimdienst SBU begründeten seine Festnahme mit dem Verdacht, der Georgier habe angeblich mit einer kriminellen Gruppierung zusammengearbeitet.