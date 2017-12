Putins Sprecher: Trumps US-Sicherheitsstrategie „recht beeindruckend“

Der Kreml hat die neue Nationale Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten kritisiert. Die von Präsident Donald Trump vorgestellte Doktrin verrät Washingtons imperiale Vorstellungen, sagte Dmitri Peskow, Pressesprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, am Dienstag.

Die neue Sicherheitsstrategie zeige, dass die Vereinigten Staaten sich wie ein Imperium aufführen und an der unipolaren Weltordnung festhalten, sagte Peskow. Ihm zufolge hat die russische Seite das mehr als 50 Seiten umfassende Papier noch nicht eingehend studiert. Doch selbst eine flüchtige Einsichtnahme berechtige zu dem Schluss, dass die Vereinigten Staaten sich einer multipolaren Welt verweigern.

Die Doktrin, die Russland als einen Rivalen einstuft, beinhalte „recht beeindruckende Formulierungen“, sagte Peskow. „Diese bedürfen einer gedanklichen Verarbeitung.“

Dass sich die USA in ihrer neuen Sicherheitsstrategie bereit erklären, mit Russland dort zusammenzuarbeiten, wo es ihnen nützt, sei ein positiver Aspekt, wenn auch ein sehr bescheidener, sagte der Kreml-Sprecher.

Dies entspreche voll und ganz den russischen Erwartungen. „Auch wir möchten mit den USA dort zusammenarbeiten, wo es uns von Nutzen ist, und so eng, wie es unseren amerikanischen Kollegen möglich ist.“ Als Beispiel führte er die mit Hilfe der USA vereitelten Terroranschläge in Sankt Petersburg an.

„Der Informationsaustausch zwischen Geheimdiensten hat geholfen, viele Menschenleben zu retten.“ Der Beurteilung, dass von Moskau eine Bedrohung für Washington ausgehe, könne der Kreml jedoch auf keinen Fall zustimmen, betonte Peskow.