Militärmanöver mit Südkorea während Olympia stoppen? Tillerson weiß nichts davon

„Ich habe keine Ahnung von irgendwelchen Plänen, die seit langem bestätigten und geplanten regelmäßigen Militärübungen mit unseren Partnern in Südkorea oder in Japan einzustellen“, sagte Tillerson bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der kanadischen Außenministerin Chrystia Freeland in Ottawa.

© AP Photo/ U.S. Navy via AP Nordkorea im Visier: USA, Japan und Südkorea starten Marine-Manöver

Zuvor hatten Russland und China einen Vorschlag zur Entspannung der Lage auf der koreanischen Halbinsel unterbreitet, demzufolge Nordkorea seine Atomwaffentests einfrieren und die USA und Südkorea ihre gemeinsamen Militärübungen stoppen sollten. Washington ignorierte allerdings diese Initiative.

Die Situation auf der Korea-Halbinsel bleibt äußerst angespannt. In diesem Jahr hat Nordkorea 20 Teststarts ballistischer Raketen vorgenommen. Am 3. September verkündete Pjöngjang den erfolgreichen Test eines Wasserstoff-Gefechtskopfes. Der UN-Sicherheitsrat verschärfte in diesem Zusammenhang die Sanktionen gegen Nordkorea. Die USA und ihre Bündnispartner haben ihrerseits in der Region ständig breitangelegte Marineübungen durchgeführt. Die Seiten tauschen harte Erklärungen aus, wobei sie keine Variante der Entwicklung des Geschehens ausschließen, auch keine militärische.

Die Olympischen Winterspiele finden vom 9. bis 25. Februar in der südkoreanischen Stadt Pyeongchang statt.