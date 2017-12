Videobotschaft: Saakaschwili warnt ukrainischen Präsidenten

Der georgische Ex-Präsident Michail Saakaschwili hat einen offenen Brief auf Facebook veröffentlicht, in dem er den ukrainischen Staatschef Petro Poroschenko zum Rücktritt aufgerufen hat.

In einer Videobotschaft verurteilte Saakaschwili zudem die Veröffentlichung seines vorherigen persönlichen Schreibens an Poroschenko als einen „Gemeinheitsrekord“, was ihn dazu verlassen habe, einen neuen, diesmal öffentlichen Brief an den ukrainischen Präsident zu schrieben.

„Nachdem Sie das Präsidentenamt angetreten und sofort damit angefangen haben, Gesetze zu verletzen, wird jede weitere Regierung, die nach Ihrer Amtszeit kommt, die Augen nicht davor schließen können“, so Saakaschwili. „Um einer Strafe zu entgehen, werden Sie sich natürlich um eine zweite Amtszeit bemühen. Sie haben dabei aber keine Chancen, fair zu gewinnen.“

© REUTERS/ Gleb Garanich

Um an der Macht zu bleiben, werde Poroschenko seine politischen Opponenten vernichten und die Wahlen zu falsifizieren versuchen, sei sich der georgische Ex-Präsident sicher. „Sollte das alles misslingen, werden Sie befehlen, die Proteste zu erdrosseln“, betonte Saakaschwili.

Er forderte Poroschenko auf, zuzugeben, dass er und seine Verbündeten die Situation in der Ukraine nicht verbessern wollen. „Ihr freiwilliger Rücktritt ist die letzte Chance, die politische Krise zu überwinden, die sich sonst nur noch weiter verschärfen wird“, so der Oppositionspolitiker.