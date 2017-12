Kreml reagiert auf Streit zwischen Damaskus und Paris

„Wir wollen dies nicht kommentieren“, sagte Peskow gegenüber Journalisten am Mittwoch. „Der Austausch von Erklärungen zwischen Damaskus und Paris ist natürlich nicht unsere Angelegenheit.“

Der Kreml-Sprecher räumte zugleich ein, dass alle Länder, die zum Regelungsprozess in Syrien beitragen könnten, dies auch zweifelsohne tun müssten. „Wie Sie wissen, arbeitet sich Russland hier die Finger wund“, betonte Peskow.

© AP Photo/ Syrian Presidency Facebook page „Syrisches Blut an den Händen“ – Assad zur Rolle Frankreichs im Syrien-Krieg

Er erinnerte die Journalisten auch daran, dass Assad „der legitime Präsident der Syrischen Arabischen Republik war und bleibt“.

Zuvor hatte Paris den syrischen Präsidenten Baschar Assad der Sprengung der Verhandlungen in Genf beschuldigt. Daraufhin verwies Assad auf die Verantwortung Frankreichs und anderer westlicher Staaten für das Leid in seinem Land. „Was Frankreich angeht, so ist bekannt, dass es diejenigen angeführt hat, die den Terrorismus in Syrien unterstützt haben. Seit den ersten Tagen der Krise klebt an (Frankreichs – Anm. d. Red.) Händen syrisches Blut“, so das harte Urteil des syrischen Staatschefs.

Später erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron, dass der einzige Feind des syrischen Volks Baschar Assad sei. „Wenn Syrer einen Feind haben, dann ist es Baschar Assad“, hieß es aus Paris.