Nadeschda Sawtschenko, einst Kampfpilotin und heute Abgeordnete im ukrainischen Parlament, rechnet mit keiner fairen Präsidentschaftswahl in der Ukraine 2019. Nur US-Spezialisten könnten helfen, eine transparenten Urnengang sicherzustellen, sagte die 36-Jährige dem TV-Sender News One.

Die Ukrainer würden keine Wahl haben, da die Lage, die sie momentan im Parlament beobachte, und das aktuelle politische Geschehen einen massiven und gewaltigen Wahlbetrug ahnen ließen, sagte Sawtschenko.

In der Ukraine müsse ein spezielles System geschaffen werden, das Informationen über abgegebene Bürgerstimmen direkt an die Server einer gewählten Partei und an die Server der Zentralen Wahlkommission schickt. Zum Aufbau eines solchen Systems brauche das Land Spezialisten aus den USA.

Die Präsidentschaftswahl in der Ukraine findet am 19. März 2019 statt. Laut einer Umfrage des Kiewer Internationalen Instituts für Soziologie hat Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko momentan die besten Chancen auf das Präsidentenamt. Die Beliebtheit des amtierenden Präsidenten Petro Poroschenko fällt dagegen auf einen neuen Tiefstand. Experten halten seine Chancen, 2019 wiedergewählt zu werden, für gering.