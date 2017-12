Unter Deckmantel guter Vorsätze: Nahost-Energiepotential im Fokus neuer US-Strategie

Die Welt von heute ist multipolar – das habe der US-Präsident Trump zumindest indirekt mit seiner neuen Strategie für nationale Sicherheit zugegeben, sagt der Vize-Parteivorsitzende Soner.

„Insgesamt zeigt das Dokument, dass die USA global gesehen in die Isolation geraten sind. Die Vereinigten Staaten sind längst keine Macht mehr, die in der Welt für Ordnung sorgt. Vielmehr such sie gerade ihren Platz in der Welt.“

Der Vize-Vorsitzende der traditionalistischen Saadet-Partei, Hasan Bitmez, verweist indes auf einen krassen Widerspruch in der neuen US-Strategie: „Die USA betonen in ihrer neuen Strategie die Gefahr, die von den Terrormilizen im Nahen Osten ausgeht. Das Paradoxe ist nur, dass die USA selbst die Quelle sind, aus der die Dschihadisten gespeist werden. Sie machen die Präsenz der Terrorgruppen in der Region überhaupt erst möglich.“

„Dieser Widerspruch, diese Zweigleisigkeit flößt uns ernste Besorgnis wegen der möglichen Aufstellung weiterer außenpolitischer Pläne durch Amerika ein, die die Nutzung neuer Akteure in der Region sowie neue militärische Operationen vorsehen könnten“, so Bitmez.

© Foto: Official White House/ Shealah Craighead Reaktionen in Moskau auf neue US-Strategie

Bei aufmerksamer Betrachtung des Dokumentes werde sichtbar, dass man unter dem Deckmantel guter Vorsätze wie der Gewährleistung der Stabilität das Energiepotential des Nahen Ostens im eigenen Interesse nutzen könne.

„Wir sind sehr besorgt über diese Situation, weil die USA für ihre eigene Stabilität einige Schritte zur Destabilisierung der Situation in der Region unternehmen können“, fügte der Politiker hinzu.

Diesen Aspekt betont auch der Vize-Vorsitzende der türkischen Republikaner, Öztürk Yılmaz: „Wir alle wissen von der Zusammenarbeit der USA mit den Terrormilizen in Syrien und anderen Ländern. Die USA betrachten globale politische Prozesse durch das Prisma des Kalten Krieges und rücken somit nicht die diplomatischen, sondern die militärischen Einflussmittel in den Vordergrund“, so der Experte.