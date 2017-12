Um Rückkehr des IS zu verhindern: USA bleiben im syrischen At-Tanf

Die USA werden im syrischen At-Tanf bleiben, um es den Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS, auch Daesh) nicht zu erlauben, dorthin zurückzukehren. Dies erklärte laut Medienmeldungen der Sonderbeauftragte des US-Präsidenten für den Kampf gegen den IS, Brett McGurk.

„Wir befinden uns in At-Tanf und bleiben dort, um uns davon zu überzeugen, dass der IS nicht dorthin zurückkehren kann. Wir bleiben auch in anderen Gegenden Syriens, um bei der Stabilisierung der Gebiete zu helfen und es dem IS nicht zu erlauben, dorthin zurückzukehren“, wird McGurk von der Nachrichtenagentur RIA Novosti zitiert.

In der vergangenen Woche hatte der US-Präsident Donald Trump den Sieg über den IS in Syrien und im Irak verkündet. Am 6. Dezember sprach auch Russlands Generalstabschef Valeri Gerassimow von der Vernichtung der IS-Terroristen in Syrien.