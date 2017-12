Putin fordert Armee nächster Generation

Russlands Präsident Wladimir Putin hat vom Verteidigungsministerium des Landes gefordert, die neuen Technologien im Auge zu behalten und auf ihrer Grundlage die Armee einer neuen Generation aufzubauen. Zugleich kündigte der Staatschef anteilmäßig geringere Militärausgaben an.

Angesichts der neuen Technologien stehe der gesamte militärische Bereich vor tiefgreifenden Transformationen, sagte Putin am Freitag in einer Kollegiumssitzung des Verteidigungsministeriums in Moskau.

So schnell werden im Kriegsfall Kampfroboter gebaut >>

Das russische Verteidigungsministerium müsse diese Tendenzen in seiner militärischen Planung berücksichtigen, forderte der Präsident.

„Russland muss beim Aufbau der Armee einer neuen Generation und eines technologisch neuen Niveaus unter den Spitzenreitern sein, und in einigen Bereichen sogar absoluter Spitzenreiter.“

Dabei dürfe sich Russland nicht in ein Wettrüsten verwickeln lassen, sagte Putin weiter. „Wir dürfen nicht allein auf militärische Muskeln setzen… sondern auf Intelligenz, Disziplin und gute Organisation.“

Nach Angaben des Staatschefs wird der russische Militäretat im kommenden Jahr 2,85 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausmachen und in den Folgejahren sogar weiter sinken.