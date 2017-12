Jerusalem-Abstimmung: Trumps Vorwand, um Geldhahn zuzudrehen – türkische Politikerin

Das Verhalten der USA in Bezug auf die Jerusalem-Abstimmung in der UN-Vollversammlung zeugt davon, dass Donald Trump sie als Vorwand nutzt, die Finanzhilfen für andere Länder zu streichen. Nach dieser Möglichkeit habe er schon seit geraumer Zeit gesucht, sagte die türkische Ex-Parlamentsabgeordnete Oya Akgönenç Muğisuddin in einem Sputnik-Gespräch.