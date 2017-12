Schoigu nennt Zahl der an Syrien-Operation beteiligten russischen Militärs

Rund 48.000 Angehörige der russischen Armee haben bei der Syrien-Operation unschätzbare Erfahrungen gesammelt. Das teilte Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Freitag in einer Sitzung des Kollegiums seines Ressort in Moskau. Etwa 14.000 von ihnen seien Staatsauszeichnungen verliehen worden.