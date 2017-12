Unbekannte Hubschrauber in Afghanistan: Moskau will von Nato „vernünftige Antwort“

© AFP 2017/ Saul Loeb US-Kriegsverbrechen in Afghanistan – Warum internationales Recht dort machtlos ist

„Das äußere Sponsoring des afghanischen ‚Flügels‘ des IS löst in diesem Kontext unsere besondere Beunruhigung aus. Wir haben schon mehrmals darauf aufmerksam gemacht, dass Hubschrauber ohne Kennzeichen in verschiedenen Regionen der IRA (Islamische Republik Afghanistan – Anm. d. Red.) zwecks Verlegung von IS-Terroristen und Waffen westlichen Musters für diese Terrormiliz eingesetzt werden“, sagte Kabulow.

Laut dem Politiker hatte Moskau das Problem dieser unbekannten Hubschrauber bei der Sitzung des UN-Sicherheitsrats über die Lage in Afghanistan angesprochen und hofft auf einen umfassenden Bericht der Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan.

„Wir stellen diese Frage regelmäßig den Nato-Partnern, die den Luftraum in Afghanistan tatsächlich kontrollieren, aber eine vernünftige Antwort haben wir bislang nicht gehört“, so Kabulow weiter.

© REUTERS/ Omar Sobhani Afghanistan: Warum Kabul die Kontrolle verliert

Zuvor hatte das russische Außenministerium auf die in den Medien auftauchenden Meldungen hingewiesen, dass die Nato- sowie US-Truppen den IS in Afghanistan unterstützen würden, und dazu aufgerufen, diese Informationen zu prüfen.

Die USA hatten im Jahr 2001 in Afghanistan eine militärische Antiterror-Operation gestartet, später wurden im Land mit Unterstützung des UN-Sicherheitsrates die internationalen Sicherheitskräfte (ISAF) unter Nato-Kommando entfaltet. Die US-geführte Antiterrorkoalition und die ISAF führten den Kampf gegen die Terrorkämpfer der Taliban-Bewegung und der Terrorgruppierung Al-Qaida. Im Jahr 2014 wurde das Kampfkontingent der Nato-Länder aus Afghanistan abgezogen, und ab 1. Januar 2015 wurde die Kampfoperation durch die nichtkämpferische Mission „Entschlossene Unterstützung“ („Resolute Support“) abgelöst.