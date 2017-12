„USA werden ihre Strategie bitterlich bereuen“ – Pjöngjang

© Sputnik/ Ilya Pitalyev Kim stolz: Nordkorea übt direkte nukleare Bedrohung gegen USA aus

Wie das Portal „Express“ berichtet, hat der nordkoreanische Außenamtssprecher die neue US-Sicherheitsstrategie als überheblich bezeichnet. Diese Strategie sei „nicht anderes als eine Aggressionsbekundung“.

„Da die USA das Ziel ihrer Politik auf dem Gebiet der Diplomatie und der Sicherheit darin sehen, uns zu zerschlagen, und ihr Schwert in militärischer Hinsicht und öffentlich gegen uns richten, werden wir so handeln, damit die USA ihre Strategie bitterlich bereuen werden“, so der Sprecher.

Washington hatte zuvor seine neue Sicherheitsstrategie dargelegt, in der Nordkorea als eine Bedrohung für Frieden und Sicherheit bezeichnet wird.

Wie der Experte Juri Potschta, Professor an der Russischen Universität für Völkerfreundschaft, gegenüber dem Portal rueconomics sagte, besteht das Besondere an der Sicherheitskonzeption der USA darin, dass sie keine Fragen des Friedens des Landes, sondern dessen Stellung in der Welt insgesamt bestimme.