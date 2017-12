Folgen des Putschversuches: Türkei will 110.000 neue Beamte einstellen

© AP Photo/ Markus Schreiber Umfrage belegt: Verhältnis von Deutschtürken zu Mitbürgern verschlechtert sich

Es sollen 20.000 neue Lehrer und 36.000 Mitarbeiter im Gesundheitswesen eingestellt werden, auch in den Bereichen Bildung und Justiz sollen demnächst neue Beamte tätig werden. So soll verhindert werden, dass die Arbeit im Staatsdienst „aufgrund von Personalnot ins Stocken gerät“.

Zuvor waren in der Türkei massenweise Soldaten, Lehrer und Mitarbeiter von Ministerien unter dem Vorwand, Verbindungen zu Terrorgruppen zu haben, entlassen worden.

In der Nacht zum 16. Juli 2016 hatte eine Gruppe von Soldaten und Offizieren der türkischen Streitkräfte in der Türkei einen Putschversuch unternommen, den die Behörden aber schnell unterdrücken konnten. Angaben zufolge waren bei den Zusammenstößen, die hauptsächlich in Istanbul und Ankara stattfanden, 246 türkische Bürger (die Putschisten nicht mitgerechnet) ums Leben gekommen und mehr als 2100 Menschen verletzt worden.

Ankara beschuldigt den seit 1999 in den USA lebenden oppositionellen türkischen Prediger Gülen und die mit ihm verbundene Gülen-Bewegung, die in der Türkei zur Terrororganisation FETÖ erklärt wurde, Drahtzieher des Putschversuches gewesen zu sein. Gülen selbst verurteilte die Tat und betonte, nichts damit zu tun zu haben. Washington weigert sich bislang, Gülen an Ankara auszuliefern, und begründet dies mit Mangel an Beweisen.