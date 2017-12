Nach Trump-Entscheidung: Auch Guatemala verlegt Botschaft nach Jerusalem

Guatemala hat laut seinem Staatschef Jimmy Morales angekündigt, seine Botschaft in Israel nach Jerusalem zu verlegen. Damit folgt das Land der umstrittenen Entscheidung von US-Präsident Donald Trump.

„Heute habe ich mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu gesprochen… Eines der Themen war die Rückkehr der Botschaft Guatemalas nach Jerusalem. Ich teile mit, dass ich die Außenministerin (Sandra Jovel – Anm. d. Red.) angewiesen habe, die entsprechenden Schritte einzuleiten…“, schrieb Morales in seinem Facebook-Account.

© AP Photo/ Mark Lennihan Uno nimmt Resolution an: USA sollen Jerusalem-Entscheidung zurücknehmen

US-Präsident Donald Trump hatte am 6. Dezember bei einer Rede im Weißen Haus Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt. „Ich habe beschlossen, dass es jetzt an der Zeit ist, Jerusalem offiziell als die Hauptstadt Israels anzuerkennen“, sagte der US-Präsident. Zudem ordnete er an, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen.